Вестник Кавказа

Аптеки стали доступнее для жителей Северной Осетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В отдаленных селах Северной Осетии открылись более 80 аптек, что существенно увеличило доступность лекарств для их жителей. Помимо этого, маломобильным жителям региона медикаменты начали доставлять на дом.

Теперь для того, чтобы купить лекарства, жителям отдаленных сел Северной Осетии не придется ехать в города, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Более 80 аптек на базе ФАПов и амбулаторий открыты в отдаленных населенных пунктах Северной Осетии. В них можно приобрести лекарства и оформить предзаказ необходимых препаратов. Маломобильным гражданам медикаменты доставляют на дом во всех районах республики"

- Сергей Меняйло

Теперь вместо того, чтобы ехать за лекарствами в аптеки районных центров, жителям отдаленных сел достаточно оформить заказ на необходимые медикаменты, и их привезут с доставкой на дом. При этом цена за услугу будет чисто символической, отметил глава региона.

