Иран готов снизить обогащение урана при полной отмене санкций США

После переговоров с США Иран заявил, что снизит обогащение урана лишь при отмене всех санкций Вашингтона. Вопрос вывоза урана за рубеж во время встречи в Омане не обсуждался.

Уровень обогащения урана в Иране может быть снижен, но лишь при выполнении встречного условия со стороны США. Об этом заявил Мохаммад Эслами, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Исламской Республики (ОАЭИ), он назвал отмену всех санкций Вашингтона обязательным шагом для такого решения.

"Этот вопрос (понижение уровня обогащения урана — ред.) зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции"

— Мохаммад Эслами

Высокопоставленный иранский чиновник уточнил, что в ходе последних переговоров с США в Омане стороны не обсуждали возможность транспортировки иранского высокообогащенного урана за пределы страны.

Новый раунд переговоров по иранской ядерной программе прошел 6 февраля в оманской столице. Иранскую сторону представлял глава внешнеполитического ведомства страны Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Согласно официальным данным Ирана на данный момент в стране уран обогащается до 60% в оборонных и медико-исследовательских целях.

