Власти Грузии отменили слияние двух крупнейших вузов

После встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с ректором, профессорами и преподавателями Грузинского технического университета правительство страны отменило предполагаемое слияние вуза с Тбилисским госуниверситетом.

Слияния двух крупнейших вузов Грузии не будет, заявил после встречи с руководством и преподавательским составом Грузинского технического университета (ГТУ) премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы пришли к решению, ГТУ что не будет объединен с Тбилисским государственным университетом (ТГУ). В будущем в нем будут преподаваться только те дисциплины, которые преподавались до 1990-х годов и были включены в соответствующую программу"

- Ираклий Кобахидзе

Вуз будет преобразован в исключительно технический вуз по принципу "один город - один факультет", как и было заложено в новой концепции высшего образования, а прием на нетехнические специальности в ГТУ больше проводиться не будет, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

ТГУ имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры, в нем семь факультетов, на которых обучается 22 тысячи студентов. В ГТУ 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. Оба вуза включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Грузии после консультаций с ректорами приняло решение объединить два самых известных вуза страны, чтобы улучшить позиции Тбилисского государственного университета в мировом рейтинге, чтобы стать ведущим центром академического и научного развития в регионе, заявил министр образования, науки и молодежи страны Гиви Миканадзе.