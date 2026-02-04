Азербайджан первым в мире ратифицировал Конвенцию ООН против киберпреступности

Парламент Азербайджана первым в мире утвердил Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью. Это решение закрепляет роль страны в формировании международных стандартов кибербезопасности.
Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию ООН против киберпреступности, стал Азербайджан. Решение было принято Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана 10 февраля по инициативе президента страны Ильхама Алиева.
Итоговый проект Конвенции, выработанный в ходе напряженной многосторонней работы, был подготовлен при деятельном участии азербайджанской стороны.
Документ, устанавливающий глобальные рамки борьбы с киберпреступностью, был принят Генассамблеей ООН в конце декабря 2024 года. Конвенцию подписали официальные представители 71 страны.