Семейный летний отдых на черноморских курортах стартует с 70 тысяч

Средняя стоимость летнего семейного отдыха-2026 на черноморских курортах Крыма и Кубани в подавляющем большинстве начинается с 70 тысяч рублей за неделю, и это далеко не предел.

Несмотря на то, что зима в нынешнем году выдалась снежной и морозной, она тоже заканчивается, и многие семьи уже начали задумываться о летнем отдыхе на море. Во сколько обойдется недельное проживание в бюджетном отеле на Черноморском побережье для семьи из трех человек, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан".

Цена отдыха на Черном море нынешним летом начинается от 70 тыс рублей за неделю проживания в отеле 3*, и наилучший способ сэкономить – забронировать отель заранее, что позволит сэкономить на стоимости тура 10-20%, передает РИА Новости.

"На текущий момент в Анапе отель уровня три звезды можно забронировать от 66,5 тыс рублей на двух взрослых с ребенком на 7 ночей с питанием по системе "полный пансион" – "Алеан"

Такой же отдых в курортном Сочи обойдется дороже - от 71,4 тыс рублей. Сэкономить можно на Анапе (от 55 тыс рублей), но купание в море, ради чего, собственно, и едут к водным просторам, здесь пока до сих пор проблематично из-за не до конца вывезенных с территории пляжей остатков мазута.

А вот в Геленджике такой отдых оценивается значительно дороже - от 119,3 тыс рублей.

Если в минувшем году относительно недорогим оставался недельный отдых в трехзвездочном отеле в Крыму, то в нынешнем году он тоже начинается от 68,5 тыс рублей, добавили в "Алеан".