Отдых в Анапе станет популярнее в 2026 году – Илья Уманский

Анапе стоит ожидать роста туристического потока в 2026 году, даже если купание в море по-прежнему будет недоступно, рассказал "Вестнику Кавказа" глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

(Эксклюзив)

Спрос на отдых в Анапе в 2026 году в любом случае будет выше, чем в 2025-м, такой прогноз дал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Туристы в целом поняли, что можно воспользоваться сниженными ценами, неплохой инфраструктурой отелей и поехать (даже если купание будет невозможно - ред.)", – пояснил Илья Уманский.

Глава РСТ уточнил, что такая ситуация представляет собой серьезное испытание для бизнеса, так как предприниматели сейчас работают ниже себестоимости. По его словам, организация, представляющая именно бизнес, в первую очередь надеется не на рост оборота туристов, а на развитие отрасли и на то, что туристическая индустрия будет зарабатывать.

"Поэтому в моменте все наши надежды связаны с решением правительственной комиссии, которая работает в этом направлении. Мы тоже очень ждем какой-то достоверной информации в отношении того, насколько мы можем рассчитывать на сезон", – отметил Илья Уманский.

Он предположил, что туристы также ожидают определенности в вопросе о том, доступен ли будет пляжный отдых в Анапе в будущем году.

"Я уверен, что как только будет дана официальная информация о том, что пляжи пригодны к отдыху, это сразу станет серьезным триггером для взрывного роста и возвращения туристического потока в Краснодарский край", – указал глава РСТ.

Илья Уманский напомнил, что по последней информации Роспотребнадзора, который ведет мониторинг, Черное море в районе Анапы чисто.

"Осталось решить вопрос с пляжами. Идет очистка, идет постоянный мониторинг. Очень рассчитываем на то, что все получится", – заключил президент РСТ.