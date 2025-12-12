Россия готова к гарантиям безопасности с НАТО

В МИД РФ сообщили о готовности Москвы подписать с Североатлантическим альянсом документы о гарантиях безопасности, но это должен быть взаимный шаг.

Гарантии безопасности со странами НАТО Россия готова подписать лишь на взаимной основе, такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у нас агрессивных планов в отношении государств НАТО не было и нет. И мы готовы зафиксировать юридически обязывающие гарантии безопасности, но только, разумеется, на взаимной основе"

– Александр Грушко

Еще в конце 2021 года российская сторона выдвинула предложение США и НАТО о том, чтобы заключить соглашения о гарантиях безопасности, включающих нерасширение НАТО на восток. Предложение Москвы было отвергнуто, отметил дипломат, пишет РИА Новости.