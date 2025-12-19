В Москве зажгли свет Хануки

Сегодня вечером в Москве на Поклонной горе прошел городской фестиваль в честь Хануки "Рекорд света" – его участники зажгли большой ханукальный светильник и установили рекорд по самому массовому зажжению ханукальных свечей.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Сегодня в честь Хануки, праздника свечей, который служит напоминанием о свободе, достоинстве и праве жить согласно собственным убеждениям и традициям, Российский еврейский конгресс (РЕК) впервые провел в пространстве Мемориальной синагоги на Поклонной горе в Москве большой ханукальный фестиваль "Рекорд света".

Большой ханукальный светильник зажгли раввины разных направлений иудаизма – президент РЕК Александр Генцис, раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган, раввин Московской Хоральной синагоги Наум Зихерман, раввин еврейской горной общины Элазар Нисимов, раввин Московского центра прогрессивного иудаизма Леонид Бимбат, член бюро президиума РЕК Герман Хан, проедседатель попечительского совета РЕК Григорий Ройтберг и член бюро президиума РЕК Герман Захарьяев, передает корреспондент "Вестника Кавказа" с места событий.

Церемония прошла в том числе в знак солидарности с трагедией с еврейской общиной Австралии, где в результате теракта погибли 15 человек, и это придало ей особый символизм.

Как отметили выступающие, в эти дни для евреев всего мира особенно важно, чтобы свет Хануки оставался заметным для всех - как знак их солидарности, взаимной поддержки и веры на фоне преступлений и угроз против евреев в разных странах.

Название фестиваля было выбрано не случайно: РЕК установил новый рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей, который будет занесен в Книгу рекордов России. Сотни свечей, вспыхнувших на фестивале на исходе Хануки-5786, стали нашим символом солидарности с еврейской общиной Австралии и еврейской диаспорой по всему миру.

Фестиваль напомнил, что свет Хануки сильнее тьмы ненависти: он не только освещает, но и объединяет.

"Рекорд Света" - благотворительный фестиваль. Его участники узнали о традиции "хануке-гелт", увидели образцы древних иудейских монет и чеканили собственные монеты, познакомились с традиционной еврейской техникой вырезания из бумаги, создавали сладкие картины по мотивам символики и истории Хануки, готовили натуральные свечи из пчелиной вощины, создавали уникальные открытки, лепили из глины праздничные подсвечники, а дети создавали собственную менору, еврейский традиционный семисвечник, из бумаги, красок и декоративных материалов.

Все средства, собранные на фестивале, пойдут на поддержку образовательных программ для детей.

Фестиваль стал настоящим открытым праздником для всех желающих больше узнать о еврейских праздниках и традициях, а также для тех, кто проявил солидарность с еврейским народом.