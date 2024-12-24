Ханука 2025: зимний праздник света, свободы и преодоления испытаний

В этом году праздник света – Хануку – евреи начнут праздновать 14 декабря, а закончат 22 декабря. Об истории, традициях, смыслах и символах праздника «Вестнику Кавказа» рассказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

История Хануки

История праздника восходит ко временам греко-сирийского завоевания земли Израиля (II-III вв. до н.э.). Тогда, в эпоху жестокого гнета царя Антиоха IV, пытавшегося уничтожить иудейскую веру, евреям пришлось подняться на защиту своих религиозных свобод, восстав против чужеземцев. Под руководством храброго Матитьяху Хасмонея и его сына Йегуды Маккавея восстание увенчалось победой. После освобождения Иерусалима и его священного Храма произошла невероятная вещь: хотя чистого оливкового масла, горевшего в храмовом светильнике, по человеческим расчетам, могло хватить только на один день, он продолжал гореть ровно восемь суток. Это чудо стало одним из главных мотивов Хануки, символом божественного вмешательства и защиты народа Израиля.

Для современных поколений Ханука служит напоминанием о свободе, достоинстве и праве жить согласно собственным убеждениям и традициям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции Хануки: символика света и ритуалы

Самым узнаваемым элементом Хануки стали ее символы, связанные со светом. Каждый вечер на специальный светильник, называемый «ханукия», ставится новая свеча. Свет свечи символизирует обновление души и стремление к высшим идеалам. Каждый вечер звучит благословение и рассказывается история Маккавейского восстания, напоминая будущим поколениям о важности памяти и сохранения исторической связи. Помимо домашних празднований, существует важная практика «обнародования чуда»: многие ставят светильники возле окон, чтобы показать окружающим красоту и значимость Хануки.

Традиционные ханукальные блюда

В память о чуде с храмовым светильником на Хануку принято готовить блюда с обильным использованием растительного масла, например жаренные во фритюре. Самые распространенные блюда - картофельные оладьи латкес и пончики со сладкой начинкой (суфганийот). У горских евреев наиболее известным ханукальным блюдом считается плов с тыквой (ош ханукои), рецепт которого бережно передается из поколения в поколение. Традиционно плов готовится с добавлением мяса, моркови и сушеных фруктов, создавая ароматное сочетание вкусов и цветов. Использование оранжевых овощей (морковь и тыква) отражает главную ассоциацию праздника — свет лампады, зажженной в храме много веков назад.

Каждый год Ханука приходит к нам, наполняя наши дома теплом, радостью и надеждой. Пусть огни Хануки озаряют ваши сердца, давая силы бороться за лучшее будущее и дарить любовь ближним. Пусть наш праздник станет мостиком, соединяющим нас с нашими предками и открывающим путь к единству и миру

- Герман Захарьяев