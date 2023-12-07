Ханука 2024: когда отмечают, история и традиции "праздника свечей"

Скоро еврейская община всего мира отпразднует один из самых важных праздников в иудаизме – Хануку. Каждый год дата начала празднования Хануки меняется из-за отличия исчисления времени.

Иудеи всего мира готовятся отпраздновать Хануку, или «праздник свечей».

Когда Ханука в 2024 году?

В 2024 году дата начала торжества выпадает на 25 декабря. При этом празднование продлится до 2 января 2025 года.

Ежегодно число, когда начинают отмечать Хануку, меняется. Это происходит потому, что иудейский и григорианский календари отличаются времяисчислением. Например, в 2023 году праздник пришелся на дни с 7 по 15 декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят на Хануку?

Восьмидневный праздник связан с определенными традициями, которые также коснулись и застолья.

До торжества и после иудеи придерживаются постной еды, а вот во время Хануки поститься запрещено.

Торжество предполагает приготовления блюд на масле, что связано с историей праздника.

Обычно на столе есть два неотъемлемых традиционных блюда – латкес и суфганиет. Это картофельные оладьи и пончики. При этом пончики могут быть с различными начинками - ягодной, взбитыми сливками или масляным кремом. Сверху их покрывают сахарной пудрой или шоколадной глазурью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Латкес или картофельные блинчик обжаривают во фритюре и подают со сметаной и яблочным пюре. Утром их поджаривают вместе с яйцом.

Еще во время Хануки едят блюда из молока и сыра, пекут яичный хлеб и готовят запеканку из лапши.

Поздравления с Ханукой

Слово «Ханука» в Торе означает «обновление». В современном иврите это слово также используется в значении «новоселье».

Традиционное поздравление с Ханукой на иврите звучит, как «Ханука самеах» или «хаг Ханука самеах», что переводится как «веселого и светлого праздника Хануки».

Также можно использовать выражения «Чаг самеах», которое означает «Счастливного праздника».

Кроме этого, есть выражение «Чаг урим самеах», то есть «Счастливый праздник огней».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обычно в самом начале празднования иудеи говорят «Шавуа тов, хаг Ханука самеах!». «Шавуа тов» переводится, как «хорошая неделя», то есть, дословно можно перевести «Хорошей недели радостного праздника Хануки», потому что Ханука длится неделю.

Такие слова обычно говорят после вечерней службы в субботу и в течение всего дня воскресенья.

На английском можно сказать «Happy Hanukkah!» или на русском «Счастливой Хануки».

В это праздник принято желать радости и веселья.

Также близким и знакомым, которые будут отмечать Хануку, можно пожелать тепла и света. Это связано с традицией зажигать на праздник ханукальные свечи.

В дни торжества иудеи всего мира желают друг другу, чтобы все плохое рассеялось и осталось только чистое и светлое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История Хануки

В основе праздника лежит легенда о чуде, которое произошло во втором веке до нашей эры. Этому предшествовал захват Израиля Александром Македонским. Император позволил иудеям сохранить свою веру, но после его смерти все изменилось.

Правитель Антиох IV Эпифан назвал преступниками всех, кто соблюдает еврейские традиции.

Повстанцы во главе со священником Матитьягу Хасмонеем были готовы отстаивать права иудеев. В течение трех лет длилась партизанская война, во время которой евреи защищали свою веру.

Сторонники священника добрались до вершины горы, где стоял Иерусалимский храм, и хотели его очистить от осквернения. Для этого им необходимо было зажечь свечи, однако лампадного масла им хватило бы только на один день. Но вместо одного дня лампады горели восемь дней. Таким образом, Господь сотворил чудо. Именно восемь дней повстанцам было необходимо, чтобы приготовить чистое масло.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом во время раскопок ученые установили, что сосуды для масла были большого размера и такого объема действительно хватило бы на восемь дней.

Представители иудаизма говорят о том, что чудо заключалось в существование ритуального масла в целом, так как оно могло быть полностью уничтожено, как и все ритуальные атрибуты еврейской культуры.

Традиции Хануки 2024

Иудеи всего мира бережно чтят традиции своего народа и каждый год отмечают праздник Хануки, который связывает их с предками и историей.

Одним главных из атрибутов праздника считаются ханукальные свечи – «ханукия». Это рожковый подсвечник, в который помещается 8 свечей по числу дней торжества. Туда же по центру добавляется девятая свеча - шамаш. От нее зажигаются все остальные.

Зажигать их принято начиная с центральной свечи. Затем каждый день зажигается новая слева направо.

При этом зажигаются свечи строго после захода солнца со словами двух молитв – дневной и вечерней. После того, как все члены семьи уснут, свечи зажигаются без единого слова.

Гореть свечи должны не меньше 30 минут после того, как на небе появятся звезды.

Во время зажжения ханукии нельзя есть и что-либо делать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается, что ханукальные свечи должны быть в каждом иудейском доме. Если хозяин не может позволить себе их покупку, то он должен занять деньги.

Ханукию позволено зажечь только мужчине. Раньше это делали взрослые мужчины и юноши, возраст которых приближается к совершеннолетию, но сейчас к этому приобщают и детей помладше.

Ритуальные свечи предназначены только для торжества. Их запрещается использовать в другие дни и зажигать для других нужд.

Традиционно свечи ставят на окно, чтобы всех оповестить о чуде, которое произошло.

Еще этот праздник называют детским, потому что в Хануку принято особое внимание уделять детям.

Во время празднования всей семьей принято собираться за праздничным столом и играть в специальный волчок – «дрейдл». Игроки должны угадать на какую из четырех сторон он упадет. На каждой из них написаны символы из иврита, которые означают фразу «Чудо великое случилось там».

Эта традиция осталась от времен, когда на евреев совершались гонения. Таким образом, они изучали иврит и Тору.

Также в Хануку принято помогать нуждающимся и давать детям деньги, которые они могут потратить по своему усмотрению.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"