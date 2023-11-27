Александр Бен Цви: Ханука – праздник победы света над тьмой

Праздник Ханука начинают отмечать сегодня евреи во всем мире. Посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал о символическом значении Хануки. Дипломат также подвел итог трех лет, на протяжении которых он представлял интересы Израиля в России, и поделился планами на будущее.

Ханука, которая начинается сегодня и продлится 8 дней, – это особый праздник для еврейского народа, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" посол Израиля в России Александр Бен Цви на ханукальном приеме, организованном Российским еврейским конгрессом.

"Это праздник света, это праздник победы света над тьмой. Для меня это очень символично, потому что сейчас мы находимся в непростой ситуации"

– дипломат

Посол показал на себе особый знак и рассказал, что он означает. Бен Цви пояснил, что, как правило, его носят солдаты, однако в этом случае на нем есть особая надпись.

"Она означает, что мы надеемся: наши заложники, которые находятся в руках ХАМАС, будут выпущены. Это именно тот переход из тьмы к свету. Мы зажигаем эти свечи, чтобы еврейский народ действительно чувствовал больше света в следующем году. И это самое главное для нас. Я надеюсь, что следующий год будет особенным годом, хорошим годом, с новыми достижениями", – заявил Александр Бен Цви.

Покидающий пост главы дипмиссии, то есть фактически выходящий на пенсию посол также рассказал о своих планах.

"Но пенсия – это условное слово. Я думаю, что мы будем продолжать работу в различных направлениях – все, что связано с сотрудничеством, с еврейскими общинами. Так что это только начало"

– дипломат

Подводя итоги трех лет работы в Москве, он признался, что они были непростыми: например, именно в это время началась пандемия коронавируса, война в секторе Газа, – все это было "особыми вызовами" для него как для посла.

Но я считаю, что эти три года были очень успешными, потому что у нас были достижения. И для меня это самое важное: теперь можно сказать, что я провел эти годы не даром. Не все, что хотелось, получилось, это невозможно. Но я думаю, что если мы от нуля сдвинулись к пяти баллам, это уже успех, потому что это больше, чем было раньше. А мы сдвинулись намного больше, чем на пять баллов", – заключил Александр Бен Цви.