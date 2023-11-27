Берл Лазар дал старт Хануке в Москве

Первую свечу восьмисвечника по случаю Хануки зажег в Москве главный российский раввин Берл Лазар. Праздник продлится с 7 по 16 декабря
В Москве вечером 7 декабря состоялась церемония зажжения первой свечи ханукии по случаю празднования Хануки. Свечу торжественно зажег главный раввин РФ Берл Лазар.
"Уже более 30 лет мы зажигаем ханукию в центре Москвы. Почему так важно зажигать менору именно здесь? Потому что ханукальные свечи нужно зажигать так, чтобы это было видно именно на улице, чтобы все народы мира увидели этот свет"
– Лазар
Церемония состоялась в центре российской столицы на Площади Революции.
Праздновать Хануку будут до вечера 16 декабря.
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