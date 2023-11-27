Вестник Кавказа

Берл Лазар дал старт Хануке в Москве

Берл Лазар дал старт Хануке в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первую свечу восьмисвечника по случаю Хануки зажег в Москве главный российский раввин Берл Лазар. Праздник продлится с 7 по 16 декабря

В Москве вечером 7 декабря состоялась церемония зажжения первой свечи ханукии по случаю празднования Хануки. Свечу торжественно зажег главный раввин РФ Берл Лазар.

"Уже более 30 лет мы зажигаем ханукию в центре Москвы. Почему так важно зажигать менору именно здесь? Потому что ханукальные свечи нужно зажигать так, чтобы это было видно именно на улице, чтобы все народы мира увидели этот свет"

– Лазар

Церемония состоялась в центре российской столицы на Площади Революции.

Праздновать Хануку будут до вечера 16 декабря.

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