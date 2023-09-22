Ханука: праздник света, радости и рукотворных чудес

Ханука или «праздник» свечей – один из самых радостных дней еврейского календаря. Он напоминает о том, что на смену темным временам приходит свет, а в повседневности всегда найдется место чуду.

Когда начинается Ханука?

Согласно еврейскому календарю, Ханука («праздник свечей») начинается 25 кислева и продолжается восемь дней. По григорианскому календарю в 2023 году праздник начнется 7 и завершится 15 декабря.

Как празднуют Хануку в Израиле?

Ханука – это праздник «перезапуска» иерусалимского Храма, после его осквернения язычниками, поэтому до сих пор в Иерусалиме принято приходить к Cтене плача.

Кроме того, что касается израильских традиций празднования Хануки, у сефардов принято устраивать многолюдные застолья, во время которых есть обычай мирить врагов.

История Хануки: двойное чудо

Традиция празднования Хануки исторически восходит ко времени правления в Иудее греко-сирийского царя державы Селевкидов Антиоха IV Епифана. Он проводил политику распространения греческого языка и культуры среди евреев Иудеи. От иудеев требовалось отказаться от своей веры и поклоняться греческим богам.

Кульминацией эллинизации еврейского населения Иудеи стало осквернение главной святыни иудаизма – Иерусалимского храма, который по приказу Антиоха был превращен в святилище Зевса.

Кроме того, был введен запрет на соблюдение Шаббата и изучение Торы.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Еврейская культура и религия ушли в подполье. Сотрудничество с завоевателями несло экономические выгоды, поэтому процесс эллинизации еврейской общины шел достаточно успешно, возникла угроза «растворения» иудейской культуры.

Внутри еврейской общины произошел раскол: против завоевателей и тех, кто перешел на их сторону, выступила небольшая группа верующих, готовых отдать жизнь за свои убеждения. Восстание начал священник Маттафия с пятью сыновьями. Изначально сопротивление велось как партизанская война, но постепенно набирало силу.

В 164 году до н.э. армии, которую возглавлял сын Маттафия Иуда Маккавей, удалось освободить Иерусалим. 25 кислева Храм был очищен от языческих богов, а его алтарь вновь освящен.

«Но Иуда сказал им: легко и многим попасть в руки немногих, и у Бога небесного нет различия, многими ли спасти, или немногими»

– 1Макк.3:18

Чудо победы Маккиавеев не только в том, что победа была одержана над силами значительно превосходящего противника, чудом было спасение всего еврейского народа, в том числе и отступников, благодаря вере и смелости немногих.

Второе чудесное событие связано с тем, что язычники осквернили почти все сосуды с оливковым маслом, предназначавшимся для зажжения храмового светильника – Меноры. Злоумышленники пропустили только один кувшин, настолько маленький, что они его просто не заметили. Масла в этом кувшине могло хватить лишь на один день горения Меноры, однако светильник горел на протяжении восьми дней – столько времени необходимо, чтобы изготовить новую порцию масла.

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Это, как и победа над Селевкидами, было рукотворное чудо тех, кто настолько нуждался в святости и свете, что не мог не зажечь Менору хотя бы на день. И смысл этих чудес в том зачастую, что почва для них готовилась рукотворно.

Смысл Хануки в каббалистической традиции

Согласно каббалистической традиции, те предписания с приговорами на год, которые были подписаны в Рош ха-Шана и запечатаны в Йом Кипур, передаются ангелам для исполнения в этом мире.

Что такое ханукия простыми словами?

В память о тех чудесных событиях, мудрецы решили провозгласить эти восемь дней горения свечей в Храме временем радости и прославления Всевышнего. Отсюда берет начало традиция зажжения ханукии – девятисвечного светильника, свет которого должен свидетельствовать о чуде Хануки.

Зажжение ханукии – центральный обряд, который проводится на Хануку. В это время все члены семьи собираются вместе, так как заповедь требует, чтобы как можно больше людей знали и прославляли чудо Хануки.

Время зажжения ханукии варьируется в зависимости от общины. Так, например, в литовских общинах принято зажигать ханукию после заката, а в хасидских и сефардских общинах – после выхода звезд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно постановлению мудрецов, светильники должны зажигаться у главного входа в дом с левой стороны двери, напротив мезузы (футляр, в котором находится пергамент с отрывком молитвы «Шма»). В настоящее время принято ставить ханукию на подоконник.

Для зажжения ханукии используется очищенное оливковое масло и хлопковый фитиль, как это было во времена Храма, однако допускается использование свечей.

Сначала зажигается свеча-служитель «шамаш» (занимает центральное место светильника) затем от нее зажигаются свечи, которые ставятся по одной в каждый день праздника справа налево, а зажигаются наоборот – слева направо.

В чем разница между Менорой и ханукией?

Менора – прототип ханукии, которую первосвященник зажигал в Храме Соломона, однако она отличается по числу светильников: в ханукии их девять, а в Меноре – семь.

Семь ветвей Меноры – символизируют семь дней Творения, а восемь рожков ханукии напоминают о восьми днях чудесного горения Меноры в Храме. Девятый рожок, который располагается на возвышении в центре светильника, выполняет служебные функции: от него зажигают все остальные свечи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое игра в дрейдл?

Детская игра в дрейдел – один из символов Хануки. Дрейдл – это четырехгранный волчок, на каждой стороне которого написаны четыре буквы еврейского алфавита:

ש – штел арайн (положить в банк),

נּ – ништ (ничего),

גּ – ганц (всё),

הּ – hальб (половина).

Буквы на гранях соотносятся с фразой «Нес гадол hайя шам», что в переводе означает «великое чудо случилось там», то есть в Израиле. Когда в 19 веке евреи из Центральной Европы стали возвращаться на Святую землю, одна из букв была заменена, и фраза стала звучать иначе «великое чудо случилось здесь».

Традиция игры в дрейдл восходит ко временам Антиоха IV Эпифана, запретившего изучение Торы. Учителя давали своим подопечным эту игрушку, и если в дом входили представители местных властей, то дети делали вид, что собрались только для игры.

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Что едят на Хануку?

На Хануку принято собирать праздничный стол, неизменными атрибутами которого выступают блюда, приготавливаемые с использованием большого количества масла – пончики суфганиет и картофельные оладьи латкес, которые традиционно подаются со сметаной и с яблочным пюре.

© Фото: Wikimedia Commons, Eden Aviv

В качестве основных блюд на стол подается праздничный хлеб хала, говяжья грудинка и похлебка из красной чечевицы.

Также подают миндальный хлеб мандельброт и рогалики с маковой, ореховой или фруктовой начинкой – ругелах. Детей угощают конфетами в форме монеток – ханукальный гельт – которые впоследствии используются для игры в дрейдл.

Можно ли пить в Хануку?

Употребление алкогольных напитков не запрещено, хоть алкоголь и не является обязательным атрибутом праздничного стола.

Что нельзя делать на Хануку?

Работать в дни Хануки можно, за исключением Шаббата, который также приходится на ханукальную неделю. Однако неслучайно Ханука еще называется детским праздником – в эти дни дети из ортодоксальных общин не посещают школу.

Кроме того, пока горят ханукальные свечи запрещено работать женщинам, а в некоторых сефардских общинах этот запрет продлевается на весь праздник или только на первый и последний его дни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Хануку нельзя оплакивать умерших, исключение делается только в том случае, если из жизни уходит еврейский мудрец. Также запрещено поститься.

Какие подарки принято дарить на Хануку?

Так как Ханука семейный праздник, лучшими подарками станет все, что связано с домашними делами и самим праздником. Например, ханукальные свечи или набор для печенья.

Также дарят книги, а детям игрушки и сладкие подарки.

Ханука – как поздравлять?

Поздравляя с Ханукой, принято желать радостного и веселого праздника: «Хаг Ханука самеах!», «Хаг урим самеах!»