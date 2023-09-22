© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник Йом Кипур завершает десять дней покаяния и раскаяния, которые начинаются с Рош ха-Шана. Это время для самоанализа, покаяния и примирения с людьми, Богом и самим собой.

Йом Кипур – самый популярный праздник в Израиле. В Судный день в течение суток держат строгий пост, соблюдают и другие строгие запреты. Это день не только божественного прощения, но и раскаяния людей друг перед другом, за которым следует прощение.

Когда отмечается Йом Кипур?

Йом Кипур приходится на 10 тишрея по еврейскому календарю. Согласно григорианскому летоисчислению, в 2023 году Йом Кипур начнется вечером в воскресенье, 24 сентября и закончится в понедельник 25 сентября.

Пост начинается с заката солнца, в Иерусалиме около 18.30, и заканчивается в понедельник вечером с выходом звезд – 19.10 по иерусалимскому времени.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что это за праздник – Судный день?

После выхода из Египта евреи, не дождавшись спуска Моше Рабейну с горы Синай, впали в грех идолопоклонства. За это прегрешение Всевышний хотел истребить весь народ и создать новый, однако внял просьбе Моисея и 10 тишрея даровал прощение.

Таким образом, главная идея этого дня – появление феномена прощения в мире. Это делает Йом Кипур не тяжким временем вспоминания грехов, а праздником, напоминающим о глубокой связи верующих с Творцом, которую не может нарушить никакой грех.

Йом Кипур: как подготовиться?

Центральное требование подготовки к Йом Кипуру – раскаяние. Возникают закономерные вопросы: всегда ли за признанием ошибок следует прощение и как его заслужить?

В Талмуде содержится повествование о споре Раби Иехуда ха-Наси с мудрецами, утверждавшими, что искупление доступно лишь тем, кто раскаивается. Раби же полагал, что искупление доступно всем, вне зависимости от степени раскаяния. Однако праведники были едины во мнении: если человек не только не соблюдает законы Йом Кипура, но и полностью отрицает существование Всевышнего, речи о прощении и искуплении быть не может.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итак, Йом Кипур – день божественного прощения, однако прежде, чем просить прощения у Творца, необходимо получить прощение от окружающих и компенсировать нанесенный ущерб. Кроме того, и это очень важно – надо простить самого себя.

Для того чтобы Тшува (с ивр. исправление, возвращение, раскаяние) свершилась необходимо проведение внутренней работы, предполагающей несколько последовательных действий:

Во-первых, необходимо осознать то или иное действие как проступок и лично рассказать об этом потерпевшему. Во-вторых, принять решение не повторять неверных действии и компенсировать ущерб.

Тому же, у кого просят прощение, следует проявлять мягкость и, увидев искреннее раскаяние, простить, а прощая помнить, что неверный шаг человека – следствие длинной череды причин и следствий, и мы никогда не знаем, что служило истинным мотивом действия.

Однако для того, чтобы наверняка избежать божественного наказания, перед Йом Кипуром проводится обряд под названием капарот, во время, которого над головой верующего несколько раз по кругу проносится курица или петух. Считается, что такой символический жест позволяет переложить всю ответственность за грехи на птицу. В современной традиции часто используются деньги. После обряда купюры следует отдать на благотворительность.

Цели избавления от грехов служит также ритуал под названием ташлич (ивр. отбросить), когда перед Йом Кипуром верующие бросают в море или реку хлебные крошки, символизирующие грехи прошлого года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Искупления – это испытание не только для духа, но и для тела: на протяжении всего времени Йом Кипура – соблюдается строгий пост: запрещено не только есть, но и пить.

Поэтому подготовка к посту предполагает:

употребление в пищу легких и одновременно питательных продуктов. Хорошо подходят овощи, фрукты, также можно употреблять рыбные и мясные блюда. Сладостей лучше избегать, так как они могут вызывать жажду.

перед постом следует пить много воды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как празднуется Йом Кипур: традиции и запреты

В Судный день нельзя:

работать,

есть и пить даже в небольшом количестве,

принимать любые водные процедуры,

"умащаться маслом" – в наши дни этот запрет прочитывается как запрет на использование парфюмерии,

носить кожаную обувь, исключение делается для больных людей или тех, у кого на ногах есть раны,

совершать супружескую близость.

Запреты поста не распространяются на:

людей, страдающих тяжелыми заболеваниями,

беременных,

детей.

Молитвы в День искупления

Уровень святости дня в иудаизме определяется числом молитв: обычно читается три молитвы утром, днем и вечером. В праздники проявляется дополнительная молитва – Мусаф. Считается, что во время ее прочтения душа человека начинает сиять ярче.

Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

В Йом Кипур читается пять молитв. Согласно традиции, во время чтения пятой молитвы – Неилы – зажигается пятый уровень души. В конце молитвы все собравшиеся в синагогах семь раз провозглашают «Ашем hу а-Элоким!». Так верующие утверждают, что Всевышний раскрывается во всем, и выражают готовность принять от него милость и кару.

Йом Кипур и профессиональный спорт

Йом Кипур – день строгого поста, и зачастую традиции праздника вмешиваются в самые, казалось бы, необычные сферы, например, спорт. Так, в 2017 году во время выступления в Китае теннисист из Израиля Дуди Села перед тем, как окончательно разгромить соперника, заметил, что скоро зайдет солнце. Тогда он покинул корт, сознательно отказавшись от победы в четвертьфинале ради высшей цели.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как празднуют Йом Кипур в Израиле?

В Израиле Йом Кипур, пожалуй, наиболее отмечаемый праздник, традиции которого стараются соблюдать около 95% населения. В этот день на улицах израильских городов нет машин и мотоциклов, не работает общественный транспорт. Также не работают кафе, магазины, приостанавливается вещание радио и ТВ. Закрыт даже аэропорт. Зато повсюду можно увидеть людей на велосипедах, самокатах и роликовых коньках.

Что желают в канун Йом Кипура?

Перед Йом Кипуром принято желать легкого поста, а также записи в Книгу Жизни и освобождения от грехов – Цом каль и Гмар Хатима Това!