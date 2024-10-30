Вестник Кавказа

Филиал Казанского федерального университета появится в ОАЭ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Эмиратах будет открыт филиал российского вуза - Казанского федерального университета. Открытие состоится в течение 1,5 лет.

Филиал Казанского федерального университета (КФУ) начнет работать в ОАЭ, эта информация была объявлена в ходе расширенного заседания Ученого совета КФУ.

"21 ноября 2024 года Казанскому федеральному университету компания Modern Group выдала положительное заключение на создание филиала КФУ в Объединенных Арабских Эмиратах"

– сообщение

Ожидается, что филиал российского вуза откроет свои двери в течение полутора лет. В вузе добавили, что в условиях неопределенности в мире необходимо готовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля.

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