Филиал Казанского федерального университета появится в ОАЭ

В Эмиратах будет открыт филиал российского вуза - Казанского федерального университета. Открытие состоится в течение 1,5 лет.
Филиал Казанского федерального университета (КФУ) начнет работать в ОАЭ, эта информация была объявлена в ходе расширенного заседания Ученого совета КФУ.
"21 ноября 2024 года Казанскому федеральному университету компания Modern Group выдала положительное заключение на создание филиала КФУ в Объединенных Арабских Эмиратах"
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Ожидается, что филиал российского вуза откроет свои двери в течение полутора лет. В вузе добавили, что в условиях неопределенности в мире необходимо готовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля.