Вестник Кавказа

ОАЭ оценили членство в БРИКС

Папка Брикс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объединенные Арабские Эмираты оценили перспективы вступления страны в БРИКС и пришли к выводу, что это только поможет экономическому процветанию страны, заявили сегодня в МИД ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оценили членство в БРИКС – это только поможет стране в ее экономическом развитии и процветании, заявило сегодня в соцсети X министерство иностранных дел ОАЭ.

"Присоединение к БРИКС отражает приверженность ОАЭ содействию экономическому процветанию и построению стратегических и экономических партнерств. ОАЭ стремятся продвигать общие цели устойчивого развития и глобального процветания, укрепляя свой статус надежного многостороннего партнера и важного международного центра"

- МИД ОАЭ

Напомним, ранее на саммите БРИКС 2024, проходившем в Казани, президент РФ Владимир Путин сообщил, что составлен список стран-партнеров объединения, которые в будущем могут стать его полноправными участниками: - с 1 января этого года пятерка Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР пополнилась ОАЭ. Ираном, Египтом, Саудовской Аравией и Эфиопией, вследствие чего объединение выросло в два раза, отметил он.

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