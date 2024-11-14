Вестник Кавказа

Омбудсмен Грузии призвал участников протестов и правоохранителей к соблюдению законов

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиция намерена совершить решающую попытку повлиять на итоги выборов в стране, объявив об акции возле здания парламента, которая должна сорвать проведение первого заседания. Омбудсмен Грузии предупредил обе стороны протестов о необходимости оставаться в рамках закона.

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани призвал к соблюдению законов во время проведения акции протеста, которая запланирована на 25 ноября. 

"Право на мирные собрания и демонстрации является фундаментальным правом человека, защищаемым Конституцией Грузии и рядом международных документов. Правоохранительные органы при осуществлении своих полномочий не должны выходить за рамки законодательства, не должны применять силу к мирным участникам собрания"

– Леван Иоселиани

Обращение защитника прав граждан было адресовано к обеим сторонам. Силовиков Иоселиани призвал соблюдать нормы законодательства и не применять силу к мирным протестующим, а деятелей оппозиции он предостерег от действий, которые могут нарушить мирный характер акции. 

Отметим, что несогласные с итогами выборов в парламент Грузии соберутся на площади Республики в Тбилиси. Далее запланирован марш к зданию парламента, где протестующие намерены оставаться как можно дольше, чтобы воспрепятствовать проведению первого заседания парламента 25 ноября.

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