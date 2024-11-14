Грузинская оппозиция готовится к митингу у парламента в Тбилиси

У парламента Грузии готовится площадка для митинга оппозиции. Ранее участники анонсировали марш по центру Тбилиси и акцию протеста перед зданием.

Грузинская оппозиция, не согласная с итогами прошедших в конце октября парламентских выборов, проведет митинг возле здания парламента страны.

Как пишет РИА Новости, для протестной акции готовится площадка, за ее возведением наблюдают полицейские. Корреспондент добавил, что ситуация в городе спокойная.

Ранее оппозиционеры заявили о проведении марша по центру столицы и митинг перед парламентом. Протестующие намерены остаться на территории до понедельника.