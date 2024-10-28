Вестник Кавказа

Иран сделал новый шаг к ядерному оружию

Иран сделал новый шаг к ядерному оружию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран стал еще на шаг ближе к созданию ядерного оружия: в стране запустили новые центрифуги. Это стало ответом на осуждающую резолюции МАГАТЭ.

Иран запустил передовые центрифуги для обогащения урана, поведал председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

Сообщается, что эта мера стало ответом на антииранскую резолюцию, принятую на встрече Совета управляющих МАГАТЭ. Документ был составлен западными странами — Великобританией, Германией, Францией и США. По мнению иранской стороны, это политически мотивированное решение. 

"Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях" 

–  Мохаммад Багер Галибаф

Отметим, что ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой Иран осуждался за недостаточное сотрудничество с организацией по ядерной проблеме. 

Сообщается, что 19 членов совета выступили за резолюцию, Россия, Китай и Буркина-Фасо голосовали против, 12 стран воздержались, представитель одной из стран не голосовал.

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