Иран запустит новые центрифуги для обогащения урана

Иран объявил о запуске новых центрифуг для того, чтобы нарастить мощности по обогащению урана. Так в Тегеране ответили на принятую МАГАТЭ резолюцию.

МИД Ирана информирует, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) нарастит количество центрифуг, которые используются для обогащения урана. Это станет ответом на принятую Советом управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию.

Резолюция была принята 21 ноября, согласно документу, Тегеран недостаточно сотрудничает с организацией. Текст был составлен западными странами - Великобританией, Германией, Францией и США.

Ранее глава МИД ИРИ Аббас Аракчи предупреждал, что готовятся решительные меры на тот случай, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение по поводу ядерной программы Ирана.

"Характер возможного ответа Ирана ранее был доведен до сведения генерального директора МАГАТЭ... На этом основании глава Организации по атомной энергии Ирана распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг различных типов"

– заявление МИД ИРИ

В ведомстве уточнили, что последующие меры Исламской Республики будут реализовываться для того, чтобы защитить национальные интересы, а также для развития в связи с растущими потребностями мирной атомной промышленности "в рамках прав и обязательств, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".

Конфликт Ирана и МАГАТЭ

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему МАГАТЭ и иранским ядерщикам не удалось найти общий язык в этом месяце.

"Стороны никак не могут прийти к какому-то определенному обоюдному соглашению. МАГАТЭ продолжает оказывать давление на Иран, что в Тегеране считают неприемлемым – а агентство в свою очередь обвиняет Иран в том, что республика действует непоследовательно. В силу обоюдных претензий стороны повышают ставки в рамках переговорного процесса – а в конечном итоге переговоры завершаются ничем и проваливаются. Поэтому мы видим деградацию в их взаимоотношениях", - прежде всего сказал он.

"Иранцы неоднократно заявляли о том, что готовы к переговорам с МАГАТЭ, если агентство будет вести себя более конструктивно и дипломатично и не будет ущемлять интересы Ирана, оказывать на него давление и выдумывать. Тегеран подчеркивает, что МАГАТЭ в своих докладах многое представляет неверно, и это повышает градус эскалации в отношениях между Ираном и внешним миром, главным образом Западом. Иранцы убеждены в том, что большая часть инспекторов МАГАТЭ ангажирована и не публикует объективные материалы, а наоборот, работает в интересах тех стран, которые заинтересованы в уничтожении всей ядерной программы Ирана", - отметил Фархад Ибрагимов.

"МАГАТЭ со своей стороны считает, что это иранцы не предоставляют верную информацию и постоянно публикуют ложь, добавляя, что все заявления иранской стороны не имеют под собой никаких оснований. В силу того, что Иран не пускает инспекторов МАГАТЭ на свои объекты, например, в Натанзе, у организации есть основания полагать, что иранцам есть что скрывать. В Тегеране отвечают, что все это догадки, а догадки не в счет. Поэтому продолжается эскалация между ними", - указал востоковед.

Что дадут Ирану новые центрифуги

Политолог подчеркнул, что наращивание мощностей по обогащению урана ускоряют продвижение Ирана к созданию ядерного оружия. "Иран уже настолько близок к созданию ядерного оружия, что при дальнейшем повышении количества центрифуг и массы обогащенного урана он сможет получить ядерное оружие даже не в течение нескольких месяцев, а в течение нескольких недель. Сконструировать боеголовки с ядерной начинкой скоро будет вопросом 3-4 недель. Ирану настолько приблизился к созданию ядерного оружия, что его уже нельзя будет остановить, если не изменится политическая воля руководства страны – а пока мы не видим никаких предпосылок к тому", - предупредил он.

"Наоборот, иранцы вошли во вкус, так как понимают, что и дальше ситуация будет накаляться, ведь к власти в США приходит Дональд Трамп, а значит, нужно надеяться только на самих себя. Ядерное оружие, таким образом, может помочь. Хороший пример для Ирана – ситуация с Ираком в то время, когда Саддам Хусейн так и не получил ядерное оружие, и с Ливией, где доверие Западу привело к гибели Муаммара Каддафи. Иран считает, что у него есть полное моральное право ядерное оружие получить, поэтому они делают то, что считают нужным, пусть это и может привести к очень непростым последствиям", - сообщил востоковед.

"Причем проблемы от появления у Ирана ядерного оружия возникнут не у США или в целом стран Запада, а именно в регионе Ближнего Востока. Все прекрасно понимают, что появление у Ирана ядерного оружия станет спусковым крючком для тех стран Ближнего Востока, которые тоже его захотят получить. Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. Все они будут считать себя в полном моральном праве получить ядерное оружие: если у Ирана есть, то чем мы хуже? Это приведет к нуклеаризации всего региона, что чревато самыми непоправимыми последствиями", - заключил Фархад Ибрагимов.