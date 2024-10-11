В Ессентуках пройдет международный фестиваль детского кино

Ессентуки примут международный фестиваль детского кино в 2025 году. Начинающие авторы из разных стран представят свои работы, а также попробуют создать собственную ленту в рамках кинокампуса.

Фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» состоится в Ессентуках в в средине лета 2025 года. Мероприятие соберет представителей семи стран.

Сообщается, что фестиваль будет проходить с 5 по 12 июля 2025 года. Свои работы представят авторы из Индии, Дании, Греции, Армении и других стран.

Отмечается, что в рамках мероприятия будет создан кинокампус, который позволит юным авторам раскрыть свои творческие способности. Начинающие авторы попробуют сделать сценарий на заданную тему, а затем самостоятельно создадут фильм.

Напомним, что Ессентуки впервые приняли фестиваль детского кино «Хрустальный источникъ» в прошлом году. Событие собрало творческие коллективы из различных регионов России, передает ТАСС.