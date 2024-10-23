Вестник Кавказа

Тепло вернулось в дома тысячи жителей Ессентуков

Тепло вернулось в дома тысячи жителей Ессентуков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты смогли справиться с аварией в Ессентуках в Ставропольском крае. Из-за нее тысячам местных жителей пришлось находиться в домах без отопления, включая школьников и детей младшего возраста.

В Ессентуках случилась авария, оставившая порядка 1 тыс местных жителей без отопления. К счастью, специалисты смогли с ней справиться, рассказал мэр города Владимир Крутников.

«Устранили аварию, теплоснабжение полностью восстановлено»

- Владимир Крутников

До этого передавали, что авария на теплосетях оставила около 1 тыс человек с холодными батареями. Среди них было 200 детей и несколько школ.

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