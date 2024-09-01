Жителям Ессентуков вернули свет

В Ессентуках справились с проблемой на электросетях, из-за которой ранее порядка 30 тыс человек лишились света. На ликвидацию последствий аварии было потрачено более 16 часов.

Аварию на электроподстанции ликвидировали специалисты. Ранее она оставила свыше 30 тыс человек без света в Ессентуках, рассказал руководитель города Владимир Крутников.

«В 05:30 работы на подстанции Е-2 завершены, все абоненты запитаны в полном объеме. Работы продолжались всю ночь, пока авария не была полностью ликвидирована. АВР составило 16 часов 18 минут»

- Владимир Крутников

До этого сотрудники прокуратуры организовали проверку по поводу частого аварийного отключения линий электроснабжения в Ессентуках. По ее результатам будет выбрана соответствующая мера реагирования.