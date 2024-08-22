Вестник Кавказа

Воду отключили почти в 20 санаториях в Ессентуках

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Аварийное отключение воды произошло сегодня утром в городе-курорте Ессентуки. Специалисты уже ремонтируют трубы, предположительно воду удастся подать уже сегодня вечером.

Воды нет в части Ессентуков, отключены несколько сотен абонентов, а также почти два десятка санаториев. Об этом сообщает "Ставрополькрайводоканал".

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Предположительно они будут завершены к шести часам вечера.

Авария на водоводе произошла у санатория "Шахтер". Из-за ограничена подача воды в дома, расположенные на десяти улицах города, всего триста абонентов.

"В зоне временного ограничения водоснабжения ... также санатории: Россия, Военный, Нива, Сеченова, Анджиевского, Целебный ключ, Москва, Клинический, Павлова, Шахтер, Воронеж, АМО ЗИЛ, Исток, Источник, Родина, Kras Hotel, Дача генерала Николаева, Кавказ, Понтос Плаза"

– Ставрополькрайводоканал

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