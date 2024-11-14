Иномарка лишила жизни пешехода на Ставрополье

В Ставропольском крае мужчина вышел ночью на дорогу. Его насмерть сбила машина. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
На Ставрополье автомобиль сбил человека, который внезапно вышел на дорогу ночью, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел ночью на 1-м км трассы Георгиевск-Урухская-Орловка. Погибшим оказался 48-летний мужчина, его сбил микроавтобус "Мерседес".
Отмечается, что 52-летнего водителя иномарки несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.