Вестник Кавказа

Иномарка лишила жизни пешехода на Ставрополье

Иномарка лишила жизни пешехода на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае мужчина вышел ночью на дорогу. Его насмерть сбила машина. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На Ставрополье автомобиль сбил человека, который внезапно вышел на дорогу ночью, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел ночью на 1-м км трассы Георгиевск-Урухская-Орловка. Погибшим оказался 48-летний мужчина, его сбил микроавтобус "Мерседес".

Отмечается, что 52-летнего водителя иномарки несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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