Вестник Кавказа

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидеры России и Турции обсудили двустороннее сотрудничество. Также Путин и Эрдоган затронули международные вопросы.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поведала пресс-служба Кремля. 

Сообщается, что стороны обсудили повышение эффективности торгового партнерства. Также главы России и Турции коснулись международной повестки. Деталей обсуждения в Кремле не назвали. 

Отметим, что Путин встретился с Эрдоганом в Казани в конце октября. Лидер России заявил о динамичном развитии торговых отношений между странами, отметив также продуктивное партнерство в области энергетики. 


 

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