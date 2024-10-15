Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Лидеры России и Турции обсудили двустороннее сотрудничество. Также Путин и Эрдоган затронули международные вопросы.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поведала пресс-служба Кремля.
Сообщается, что стороны обсудили повышение эффективности торгового партнерства. Также главы России и Турции коснулись международной повестки. Деталей обсуждения в Кремле не назвали.
Отметим, что Путин встретился с Эрдоганом в Казани в конце октября. Лидер России заявил о динамичном развитии торговых отношений между странами, отметив также продуктивное партнерство в области энергетики.