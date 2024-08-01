Вестник Кавказа

Заместители глав МИД России и Турции обсудили экономические вопросы

Заместители глав МИД России и Турции обсудили экономические вопросы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча заместителей глав МИД России и Турции была посвящена сотрудничеству в области экономики и энергетики. Также были затронуты вопросы взаимодействия в рамках ООН.

Заместители главы МИД России Сергей Вершинин и Александр Грушко провели встречу с заместителем главы МИД Турции Мехметом Кемалем Бозаем.  

Стороны затронули вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Также дипломаты совместно проработали вопрос будущих встреч на высшем уровне. 

Не оставили в стороне представители МИД и сферу мировой политики. В частности, был рассмотрен вопрос совместной работы двух стран на площадках ООН. Были затронуты и другие актуальные проблемы: ситуация на Ближнем Востоке в контексте нарастания военной напряженности, а также поддержание мировой продовольственной безопасности, передает ТАСС.

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