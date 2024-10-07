Вестник Кавказа

Оппозиция готовит фейковую революцию в Грузии – "Гирчи"

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Представители оппозиции в преддверии выборов в парламент готовятся организовать фейковую попытку совершить революцию, сообщил лидер "Гирчи". Яго Хвичия усомнился в успехе этих замыслов.

Противостоящая правящей "Грузинской мечте" оппозиция вынашивает планы и уже осуществляет подготовку к фейковой попытке совершить переворот, поведал глава партии "Гирчи" Яго Хвичия.

По его словам, оппозиционеры хотели бы продемонстрировать, что они якобы устраивают революцию. Таким образом они стремятся взбудоражить и мобилизовать общественность, после чего последует жестокое разочарование.

Хвичия выразил уверенность, что "Мечта" не позволит этим планам воплотиться в жизнь.

Отметим, что ранее о подготовке оппозицией провокаций заявил депутат "Мечты" Рати Ионатамишвили. Он также убежден, что коварные планы оппозиции будут разрушены правящей партией.

Напомним, до выборов в парламент Грузии осталось меньше двух недель, они пройдут 26 октября.

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