Вестник Кавказа

Мишустин и Асадов поговорили о перспективах партнерства

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Председатель российского правительства Михаил Мишустин переговорил с азербайджанским коллегой Али Асадовым по телефонной связи. Политики затронули тему российско-азербайджанских отношений.

Глава азербайджанского правительства Али Асадов связался с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным по телефону, рассказали в Кабмине АР.

В течение диалога политики подняли важные вопросы стратегического сотрудничества двух стран и выдвинули на обсуждение перспективы дальнейшего партнерства.

Помимо этого, министры подтвердили готовность каждой из сторон работать сообща в рамках будущих актуальных проблем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
615 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Главным импортером ненефтяной продукции Азербайджана остается Россия

Главным импортером ненефтяной продукции Азербайджана остается Россия

Интерес российского бизнеса к Азербайджану отметил посол РФ

Интерес российского бизнеса к Азербайджану отметил посол РФ

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Азербайджан получил первую партию продукции «Эконивы»

Азербайджан получил первую партию продукции «Эконивы»

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы