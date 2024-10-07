Мишустин и Асадов поговорили о перспективах партнерства

Председатель российского правительства Михаил Мишустин переговорил с азербайджанским коллегой Али Асадовым по телефонной связи. Политики затронули тему российско-азербайджанских отношений.
Глава азербайджанского правительства Али Асадов связался с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным по телефону, рассказали в Кабмине АР.
В течение диалога политики подняли важные вопросы стратегического сотрудничества двух стран и выдвинули на обсуждение перспективы дальнейшего партнерства.
Помимо этого, министры подтвердили готовность каждой из сторон работать сообща в рамках будущих актуальных проблем.