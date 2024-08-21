Диких животных зимой подкормят в Ингушетии

Дикие животные в лесах Ингушетии голодать не будут – егеря уже начали заготовку их любимого корма – молодых веток деревьев и трав, получат они и минеральную подкормку, и даже вакцину от бешенства.

Ингушские егеря начали заготовку корма из веток деревьев на зиму для лесных животных, сообщили в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

"Заготовка веток осуществляется в несколько этапов: их стригут, сортируют и сушат. Это веники из крапивы, березы, липы и других деревьев. Всего планируется заготовить более 600 штук"

- пресс-служба главы Ингушетии

Основные, или грубые корма, весь зимний период будут выкладываться в лесах возле мест кормления диких животных. Одними этими кормами питание не ограничится – в рацион лесных обитателей войдут минеральные подкормки, соль, зерно и другие вкусняшки, которые очень нравятся животным.

Очень важно, чтобы животные в зимний период остались здоровыми: поэтому ветуправление Минприроды Ингушетии уже начало снабжать лесные хозяйства вакциной от бешенства "Рабистав", упакованной в брикеты со съедобной приманкой: окло 400 таких брикетов же разложены на Назрановском, Сунженском и Джейрахском, Малгобекском охотучастках.

Вакцина безвредна, даже если олень или кабан съест несколько таких брикетов, зона гарантирует им иммунитет на протяжении как минимум одного года, заверили в Минприроды региона.