Вестник Кавказа

Выручка "Росатома" в 2024 году побьет прошлогодний рекорд

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Росатом" в этом году готовится в рекордной выручке. При этом 80% выручки от зарубежных проектов приходится на дружественные РФ страны, рассказал Лихачев.

Госкорпорация "Росатом" по итогу 2024 года ожидает получить выручку в размере 3 трлн рублей, объявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

В 2023 году выручка госкорпорации была рекордной и превысила 2,64 трлн рублей, что стало рекордом, в этом году выручка превзойдет прошлогодние показатели.

"По всем ключевым показателям деятельности госкорпорация демонстрирует уверенный рост. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,6 триллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года она составит не менее 3 триллионов рублей"

– Лихачев

Он уточнил, что зарубежная выручка составит $18 млрд. Около 80% будет обеспечено проектами с дружественными странами.

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