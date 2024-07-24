Выручка "Росатома" в 2024 году побьет прошлогодний рекорд

"Росатом" в этом году готовится в рекордной выручке. При этом 80% выручки от зарубежных проектов приходится на дружественные РФ страны, рассказал Лихачев.

Госкорпорация "Росатом" по итогу 2024 года ожидает получить выручку в размере 3 трлн рублей, объявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

В 2023 году выручка госкорпорации была рекордной и превысила 2,64 трлн рублей, что стало рекордом, в этом году выручка превзойдет прошлогодние показатели.

"По всем ключевым показателям деятельности госкорпорация демонстрирует уверенный рост. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,6 триллиона рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года она составит не менее 3 триллионов рублей"

– Лихачев

Он уточнил, что зарубежная выручка составит $18 млрд. Около 80% будет обеспечено проектами с дружественными странами.