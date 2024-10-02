Встреча в формате 3+3 по Южному Кавказу пройдет в Стамбуле

Министры иностранных дел России, Азербайджана, Армении и Ирана прибудут в Турцию на переговоры 3+3. Встреча будет проходить в Стамбуле.

В Стамбуле 18 октября планируется провести встречу в формате 3+3 по Южному Кавказу. Ожидается участие глав МИД Азербайджана, Армении, России и Ирана, рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Мы продолжаем работу и консультации по вопросам Южного Кавказа со странами региона в формате 3+3. Надеюсь, что третье заседание этой важной платформы пройдет 18 октября в Стамбуле. В заседании примут участие главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана и России"

– глава турецкого МИД

Участие российской стороны подтверждено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что участие в переговорах министра Сергея Лаврова подтверждается.

Формат 3+3 изначально подразумевает шесть стран-участниц: три государства Южного Кавказа - Азербайджан, Армению и Грузию, а также соседние Россию, Турцию и Иран. Грузия в итоге не присоединилась к работе.

Данный формат сотрудничества был создан по инициативе Азербайджана и Турции, первый раунд переговоров прошел в конце 2021 года в российской столице. Отметим, что последняя встреча глав МИД 3+3 состоялась год назад в Иране.