Вестник Кавказа

Президент Армении и спикер парламента Турции обсудили мир

Президент Армении и спикер парламента Турции обсудили мир
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краткие армяно-турецкие переговоры на высоком уровне прошли недавно в Ашхабаде – в столице Туркменистана встретились президент Армении Ваагн Хачатрян и спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Армянский президент Ваагн Хачатурян и председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш провели переговоры в Ашхабаде, о них рассказал сам Хачатурян.

По его словам, встреча была "очень короткой", передает "Арменпресс".

"Опять же был тот же разговор – о мирной жизни, открытии границ и установлении дипломатических отношений"

– президент Армении

Хачатурян уточнил, что в ходе переговоров на разных уровнях и между представителями различных ветвей власти поднимается именно эта тема, и стороны не испытывают никаких разногласий относительно ее. Президент уточнил, что всем очевидно: начинается новый этап отношений Еревана и Анкары.

Более того, добавил политик, ни армянская, ни турецкая сторона не упускают возможности встретиться и обсудить нормализацию отношений.

"Это говорит о том, что урегулирование отношений в обозримом будущем может стать реальностью. Это касается и открытия границ, и установления дипотношений"

– Хачатурян

Президент отметил, что в данный момент на повестке турецко-армянских отношений – возможность ускорения процесса открытия границ для лиц с гражданством третьих стран, а также для обладателей дипломатических паспортов.

Напомним, позиция Турции заключается в том, что нормализация отношений с Арменией возможна только после того, как Ереван подпишет мирное соглашение с Баку.

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