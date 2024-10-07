Эльчин Амирбеков: Армения затягивает мирный процесс, не желая менять конституцию

Предложения Армении подписать в ближайшие сроки сырой, недоработанный текст проекта мирного соглашения спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков назвал попыткой Еревана пустить пыль в глаза международному сообществу и скрыть свои истинные намерения.

В интервью телеканалу TV Berlin находящийся в Германии с рабочим визитом Эльчин Амирбеков затронул тему армяно-азербайджанской нормализации.

Выдвижение заведомо нереалистичного и потому неприемлемого для Азербайджана предложения - это, с одной стороны, попытка затянуть процесс переговоров и выиграть время, а с другой - достаточно примитивная попытка возложить ответственность за отсутствие ожидаемого всеми результата на Азербайджан

- Амрибеков.

Он напомнил, что Армения при помощи союзников сейчас проводит курс на милитаризацию, а также продолжение дипломатического противостояния на различных международных площадках.

Армения искусственно затягивает процесс нормализации и что его завершение не является для армянской стороны приоритетом

- спецпредставитель президента Азербайджана.

Армения получает из-за рубежа не только дипломатическую и финансовую, но и военную поддержку. Это создает у Еревана ложные представления о происходящем, лишая его мотивации продолжить серьезное участие в переговорном процессе с Азербайджаном. Такая ситуация подрывает перспективы самого процесса нормализации между Ереваном и Баку.

Территориальные претензии Армении к Азербайджану отражены в нынешней Конституции Армении, и лишь приведя свою конституцию в соответствие с условиями проекта мирного соглашения и своей нынешней официальной риторикой Армения продемонстрирует подлинную приверженность миру с Азербайджаном,.

Мы не хотим ситуативного мира, который может быть легко аннулирован будущими администрациями. Для этого армянская сторона должна проявить искренность, приведя свою конституцию в соответствие как с текстом и духом проекта мирного соглашения, так и с риторикой, которую сегодня используют правительство и премьер-министр Армении

- Амирбеков.

Он сослался на недавние заявления премьера Никола Пашиняна о признании Арменией территориальной целостности Азербайджана, заметив, что эти слова должны быть отражены в конкретных действиях:

Преамбула или часть их конституции содержит ссылки на незаконное решение, которое мы считаем явной территориальной претензией к Азербайджану. Это должно быть изменено для продвижения мирного процесса.

Амирбеков с недоверием относится к заявлениям Еревана о том, что Армения готова подписать мирное соглашение хоть завтра:

Выдвигая это явно нереалистичное и неприемлемое предложение, Армения создает видимость, что она конструктивно вовлечена в мирный процесс и что это Азербайджан не хочет подписывать соглашение… Армения должна перейти от заявлений к конкретным действиям, если она серьезно настроена на достижение прочного мира с Азербайджаном... Таким образом, мяч сегодня на армянской стороне, и мы надеемся, что Армения не упустит исторический шанс раз и навсегда перевернуть трагическую страницу в наших отношениях