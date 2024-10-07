Ален Симонян: Армении нужна новая Конституция

Ереван направил спикера парламента Алена Симоняна в Таджикистан, чтобы заявить о готовности внести поправки в Конституцию РА ради будущего республики. Хотя об этом не было сказано открыто, речь идет об исключении из Основного закона Армении претензий на Карабахский экономический район Азербайджана.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, выступая на межпарламентской конференции в Таджикистане, заявил о необходимости обновить армянскую Конституцию для обеспечения адекватных отношений республики с ее соседями.

В первую очередь он подчеркнул, что Конституция любого государства периодически нуждается в улучшениях, в связи с чем проведение общенациональных референдумов для внесения поправок в Основной закон или его полного обновления не является чем-то необычным. Симонян охарактеризовал Конституции как "развивающиеся организмы".

В связи с этим он признал, что Конституция Армении нуждается в исправлении для перехода республики на новый этап исторического развития, так как в нынешнем виде она препятствует эффективной работе государства в полностью изменившихся с завершением Карабахской войны региональных реалиях.

"Мы нуждаемся в том, чтобы подготовить необходимую основу для открытия новой страницы в жизни нашего государства. Констатирую, что отдельные положения действующей Конституции Армении не предусматривают наилучших решений для полноценного и уравновешенного реагирования на все стоящие перед нашей страной и обществом новые вызовы и реалии"

– Ален Симонян

Спикер парламента отметил, что власти планируют оставить неизменными лишь базовые принципы Конституции Армении, в то время как ее текст подлежит усовершенствованию с целью сделать Основной закон отвечающим послевоенным национальным интересам республики и обеспечивающим достойное будущее страны в регионе.

Хотя также Ален Симонян озвучил несколько ремарок о нежелании Еревана, чтобы его извне подталкивали быстрее продвигаться по пути реформирования Конституции, это заявление стоит рассматривать как декларацию о готовности Республики Армения привести свой Основной закон в соответствие с задачами армяно-азербайджанского урегулирования.

На данный момент единственное препятствие для заключения мирного договора между Баку и Ереваном – это закрепленные в армянской Конституции территориальные претензии на Карабахский экономический район Азербайджана. Без исключения этих претензий из армянского законодательства договор не может быть подписан. Власти Армении используют это обстоятельство как повод для политической торговли с Баку, однако из-за промедлений с мирным договором не реализуются другие аспекты урегулирования, в которых армянской сторона заинтересована больше азербайджанской – прежде всего, разблокирование коммуникаций.

Пока что Еревану, чтобы сказать о готовности убрать претензии на Карабах из Конституции, приходится отправлять своих политиков в Таджикистан, однако в обозримой перспективе об этом будет публично заявлено и в ходе двусторонних встреч с представителями Азербайджана. Поскольку, если власти Армении хотят двигаться вперед, они обязаны избавиться от любых антиазербайджанских формулировок в своих законах.