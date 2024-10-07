Новые аппараты для рентгена закупили для больниц КБР

Партия новых цифровых комплексов для рентгена закупили в Кабардино-Балкарской Республике – это было сделано в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказал глава региона Казбек Коков.
По его словам, в общей сложности в республике появились 12 современных аппаратов. Благодаря им, медики смогут более точно проводить диагностику. Кроме того, новые технологии позволяют сократить лучевую нагрузку, которой подвергаются пациенты.
"Эти меры направлены на улучшение доступности и эффективности медицинских услуг в регионе"
– Коков
Техника была поставлена в медучреждения Нальчика и шести районов КБР.
Особый аппарат типа С-дуга получил онкологический диспансер. Это передвижное устройство, используя которое хирурги могут делать операции, контролируя свои действия под рентгеном.