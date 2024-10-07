Вестник Кавказа

Новые аппараты для рентгена закупили для больниц КБР

Новые аппараты для рентгена закупили для больниц КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Медицинские учреждения Кабардино-Балкарии получили современные комплексы для рентгеновской диагностики. Они более безопасны для подвергающихся исследованию пациентов. Еще один аппарат позволяет делать операции под рентгеном.

Партия новых цифровых комплексов для рентгена закупили в Кабардино-Балкарской Республике – это было сделано в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказал глава региона Казбек Коков.

По его словам, в общей сложности в республике появились 12 современных аппаратов. Благодаря им, медики смогут более точно проводить диагностику. Кроме того, новые технологии позволяют сократить лучевую нагрузку, которой подвергаются пациенты.

"Эти меры направлены на улучшение доступности и эффективности медицинских услуг в регионе"

– Коков

Техника была поставлена в медучреждения Нальчика и шести районов КБР.

Особый аппарат типа С-дуга получил онкологический диспансер. Это передвижное устройство, используя которое хирурги могут делать операции, контролируя свои действия под рентгеном.

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