В Исламабаде стартует заседание глав правительств ШОС

В иакистанском Исламабаде сегодня начинается очередное двухдневное заседание Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня в Исламабаде (Пакистан) стартует двухдневное 23-е по счету заседание глав правительств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на которое соберутся главы правительств этих стран.

Ожидается, что в заседании примут участие премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первый вице-президент Ирана и высокий представитель Индии, передает Sputnik Казахстан.

В повестке дня саммита - рассмотрение приоритетных задач по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС в контексте комплексной модернизации деятельности организации в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Новые подходы будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.

Также главы правительств утвердят бюджет и штатные расписания с учетом приема в организацию Беларуси.

Правительство Пакистана уже объявило выходные с 14 по 16 октября в Исламабаде и Равалпинди в связи с 23-го заседанием Совета глав правительств государств - членов ШОС, все учебные и правительственные учреждения в этих городах на этот период будут закрыты.

Напомним, ШОС сейчас включает в себя 10 государств-членов (Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Также два государства имеют в ШОС статус наблюдателя – это Афганистан и Монголия.