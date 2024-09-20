Нарек Налбандян расширяет "яичный" бизнес

Армянский бизнесмен Нарек Налбандян, пользующийся особой симпатией значительной части представителей правящей в стране партии "Гражданский договор", постепенно "приватизирует" ведущие позиции ряда направлений экономической деятельности в стране, пишет армянская газета "Паст".
Он успешно продвигает свой основной бизнес - птицефабрика "Ширак" "куриного короля" вышла в лидеры по производству яиц, и хоть не занимает доминирующего положения, но прочно "оседлала" место лидера рынка по объемам их производства.
"Это обстоятельство, по нашей информации, вызвало определенные опасения у других игроков рынка, поскольку данный сектор конкурентоспособен, и трудно "вписаться" в предлагаемое соотношение цены и качества"
- "Паст"
Бизнесмен успешно "осваивает" отельный бизнес – его Eighty Eight Hotel and Spa (бывший гостиничный комплекс Golden Palace) в курортном Цахкадзоре признан самым посещаемым отелем на курорте.
"Прорывной" стала и водка, производимая Налбандяном – она сразу получила статус напитка "премиум-класса" и мгновенно стала самой востребованной в Армении.