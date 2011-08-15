Вестник Кавказа

Жизнь в Ереване становится все дороже

Жизнь в Ереване становится все дороже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты крупнейшей мировой компании по исследованию качества жизни Numbeo сравнили стоимость жизни в Ереване и Баку, и выяснили, что сравнение совсем не в пользу жителей столицы Армении.

Стоимость жизни в Баку больше чем на четверть, на 28,7%, ниже, чем в Ереване, и это – без учета аренды жилья, выяснили в своем исследовании специалисты крупнейшей в мире базы данных о качестве жизни Numbeo: впрочем, с арендой жилья разница еще контрастнее - в Баку она на 34,4%, то есть больше, чем на треть, ниже, чем в Ереване.

Как выяснили профессионалы, цены на аренду жилья в Баку на 50,1% ниже, чем в Ереване, цены в бакинских ресторанах на 26,0% ниже, чем в ереванских. Покупательная способность у бакинцев на 36,7% выше, чем у ереванцев, ну и сами продукты в Баку на 20,0% дешевле, чем в Ереване, передает NEWS.am.

Вывод исследователей неутешительный: если на то, чтобы относительно комфортно прожить в Баку при минимальных потребностях потребуется около $255 ( примерно 435 манатов), так на поддержание такого же уровня жизни в Ереване понадобится уже $387 (примерно 150000 драмов).

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