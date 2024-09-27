Бакинское озеро Ганлы-Гель обзаведется бульваром

Власти Ясамальского района Баку начали работы по созданию новой прогулочной зоны в азербайджанской столице, которая разместится вокруг озера Ганлы-Гель – как полагают в мэрии, это улучшит эстетический облик города.

В скором времени в Баку появится новый бульвар, который будет построен в Ясамальском районе города вокруг озера Ганды-Гель, сообщили в исполнительной власти района.

"Сейчас ведутся работы по очистке озера, выравниванию местности, прокладке дороги, посадке деревьев. Сроки завершения работ пока неизвестны. Проект поручен строительной компании, которая построила там здание"

- исполнительные власти Ясамальского района

Новые парки и прогулочные зоны не только улучшают эстетический вид города, но и важны для организации досуга горожан, рассказал эксперт по вопросам недвижимости Орхан Рустамов, передает Trend.

Создание нового бульвара – это рост числа зеленых насаждений, которые улучшают экологию столицы и качество воздуха в ней. Помимо этого, новый бульвар привлечет к себе и местных жителей, и туристов, - добавил он.