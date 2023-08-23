Строительство завода по переработке кукурузы ведут на юге Казахстана

Новый завод будет запущен в следующем году в Туркестанской области. Предприятие займется глубокой переработкой кукурузы. Сейчас на месте уже работает комплекс для хранения кукурузного зерна.

Глубокая переработка кукурузы сможет скоро производиться на новом заводе, строительство которого уже ведется в Туркестанской области. Подробности проекта озвучили в акимате региона.

Предприятие создается в индустриальной зоне "Шардара". Первый этап проекта – его неотъемлемая часть – уже воплощен в жизнь. Речь идет о комплексе, где производится сушка и затем осуществляется хранение зерна. Он занимает 35 га.

Второй этап – собственно возведение завода, где зерно будет проходить глубокую переработку. Его планируется запустить в будущем году. Предприятие даст постоянную стабильную работу 500 сотрудникам.