Авария оставила часть Михайловска без воды до вечера

В ставропольском Михайловске сегодня произошло отключение воды. Возобновить водоснабжение обещают к 18.00.
В Михайловске на Ставрополье временно приостановлена подача воды, причиной стала авария, информирует "Ставрополькрайводоканал".
"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в переулке Князевский для части абонентов города Михайловска ограничена подача воды"
– сообщение
Без воды оказались жилые дома на 18 улицах города, также под отключение попали детский сад, две школы, котельная.
Ожидается, что водоснабжение удастся восстановить по завершении работ - к 18.00 15 октября.