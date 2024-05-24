Вестник Кавказа

Авария оставила часть Михайловска без воды до вечера

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ставропольском Михайловске сегодня произошло отключение воды. Возобновить водоснабжение обещают к 18.00.

В Михайловске на Ставрополье временно приостановлена подача воды, причиной стала авария, информирует "Ставрополькрайводоканал".

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в переулке Князевский для части абонентов города Михайловска ограничена подача воды"

– сообщение

Без воды оказались жилые дома на 18 улицах города, также под отключение попали детский сад, две школы, котельная.

Ожидается, что водоснабжение удастся восстановить по завершении работ - к 18.00 15 октября.

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