Систему водоснабжения полностью модернизируют на Ставрополье

Власти Ставропольского края намерены полностью модернизировать систему водоснабжения. Об этом во время послания о ситуации в крае сообщил глава региона Владимир Владимиров.
Он акцентировал внимание на том, что в результате выполнения всех запланированных работ появится новая коммунальная инфраструктура, которая позволит обеспечить качественное водоснабжение на Ставрополье на ближайшие 50 лет.
"На первых этапах сосредоточим усилия на развивающихся агломерациях – на Кавказских Минеральных Водах и Ставропольской. На Кавказских Минеральных Водах живут 940 тысяч человек, плюс поток туристов растет с каждым годом. В Ставропольской агломерации живут 820 тыс. человек. В среднесрочной перспективе станет на 300 тысяч жителей больше"
– губернатор края
Владимиров также поведал, что за последнее десятилетие в регионе обеспечили водоснабжением более полумиллиона местных жителей. Обеспеченность качественной водой в крае выросла на 17%.
Глава края добавил, что этого недостаточно, поэтому в ближайшие 5 лет власти займутся решением вопросов, связанных с сезонным дефицитом воды. Для этого инженерные сети будут приведены в надлежавшее состояние.