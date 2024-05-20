Систему водоснабжения полностью модернизируют на Ставрополье

На Ставрополье продолжают работы по модернизации системы водоснабжения. За последние 10 лет в крае обеспечили доступ к качественной воде для 500 тыс граждан.

Власти Ставропольского края намерены полностью модернизировать систему водоснабжения. Об этом во время послания о ситуации в крае сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Он акцентировал внимание на том, что в результате выполнения всех запланированных работ появится новая коммунальная инфраструктура, которая позволит обеспечить качественное водоснабжение на Ставрополье на ближайшие 50 лет.

"На первых этапах сосредоточим усилия на развивающихся агломерациях – на Кавказских Минеральных Водах и Ставропольской. На Кавказских Минеральных Водах живут 940 тысяч человек, плюс поток туристов растет с каждым годом. В Ставропольской агломерации живут 820 тыс. человек. В среднесрочной перспективе станет на 300 тысяч жителей больше"

– губернатор края

Владимиров также поведал, что за последнее десятилетие в регионе обеспечили водоснабжением более полумиллиона местных жителей. Обеспеченность качественной водой в крае выросла на 17%.

Глава края добавил, что этого недостаточно, поэтому в ближайшие 5 лет власти займутся решением вопросов, связанных с сезонным дефицитом воды. Для этого инженерные сети будут приведены в надлежавшее состояние.