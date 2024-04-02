Новые виноградники появятся на Ставрополье

Ставропольский край прирастет виноградниками. В 2024 году будет заложено по меньшей мере 200 га виноградников, а урожай ожидается на уровне 40 тыс т.

Виноградарство на Ставрополье развивается, в этом году региональные аграрии намерены увеличить площади виноградников на по крайней мере 200 га, рассказала первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, передает ТАСС.

"В 2024 году планируется заложить не менее 200 га новых виноградников, весной заложено 118 га. В 2023 году было заложено 231,89 га"

– Тамбовцева

Всего в регионе около 5,5 тыс га занимают виноградники, больше всего таких насаждений в трех округах: Буденновском, Левокумском и Петровском.

Сегодня Ставропольский край занимает четвертое место среди российских регионов по общей площади высаженной лозы. Виноградарством на Ставрополье занимаются свыше 100 предприятий, ожидаемый урожай в 2024 году составит 40 тыс тонн.