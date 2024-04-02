Вестник Кавказа

Новые виноградники появятся на Ставрополье

Новые виноградники появятся на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский край прирастет виноградниками. В 2024 году будет заложено по меньшей мере 200 га виноградников, а урожай ожидается на уровне 40 тыс т.

Виноградарство на Ставрополье развивается, в этом году региональные аграрии намерены увеличить площади виноградников на по крайней мере 200 га, рассказала первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, передает ТАСС.

"В 2024 году планируется заложить не менее 200 га новых виноградников, весной заложено 118 га. В 2023 году было заложено 231,89 га"

– Тамбовцева

Всего в регионе около 5,5 тыс га занимают виноградники, больше всего таких насаждений в трех округах: Буденновском, Левокумском и Петровском.

Сегодня Ставропольский край занимает четвертое место среди российских регионов по общей площади высаженной лозы. Виноградарством на Ставрополье занимаются свыше 100 предприятий, ожидаемый урожай в 2024 году составит 40 тыс тонн.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1445 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Школы Ставрополья приведут в порядок

Школы Ставрополья приведут в порядок

Ставрополью удалось защитить посевы с помощью градобойных установок

Ставрополью удалось защитить посевы с помощью градобойных установок

Власти Ставрополья работают над качеством водоснабжения

Власти Ставрополья работают над качеством водоснабжения

Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

Ставрополье нарастит производство и экспорт мяса индейки

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы