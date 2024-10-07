Кисловодск вошел в топ самых романтичных курортов России

Знаменитый город-курорт Кисловодск попал в пятерку самых популярных мест в России для отдыха вдвоем в октябре. Он уступил только Сочи, Санкт-Петербургу и Москве.

Для отдыха в России пары чаще всего выбирают в том числе Кисловодск, следует из статистики, собранной сервисом бронирования ТВИЛ.РУ.

В октябре россияне, отправляющиеся на отдых вместе со своей второй половинкой, чаще всего выбирали Сочи, Северную столицу Петербург, Москву и Кисловодск. В топ-5 попал также Калининград.

Почему туристы-романтики выбирают Кисловодск, рассказал глава города.

"Кисловодск всегда считался одним из лучших курортов для отдыха вдвоем. Каждая улочка и достопримечательность нашего города пропитана историями любви и расставаний, которые обязательно стоит посетить влюбленным парам"

– Евгений Моисеев

Он назвал также самые романтичные достопримечательности Кисловодска. Среди них такие локации, как Долина Роз, Гора Кольцо и Замок коварства и любви.

Мэр добавил, что многие туристы специально приезжают в Кисловодск, чтобы вступить здесь в брак, так что город входит в число лидеров и по количеству курортных браков.

Символика любви и семьи нашла отражение и в новой, только что открывшейся в Кисловодске достопримечательности – это кольцевой пирс на Старом озере, который стал самым длинным в Кисловодске. Как рассказал Моисеев, сооружение снабжено пятью площадками, который служат символами семьи. Две из них круглые и обозначают мать и отца. Остальные три выполнены в форме сердечек и представляют собой детей, символизируя одновременно любовь к ним, пишет ТАСС.

На пирсе можно заняться самыми разными активностями. Прежде всего, это купание и прыжки в воду. Найдут для себя местечко и рыбаки. И, конечно, все желающие смогут сделать яркие запоминающиеся фото.