В топ популярных направлений РЖД этим летом попал Кисловодск

В РЖД поделились рейтингом самых популярных направлений. В топе оказался Кисловодск и курортные города Краснодарского края.

За лето Кисловодск стал одним из самых популярных направлений РЖД. Еще на первые места рейтинга попали города Краснодарского края – Сочи, Анапа и Новороссийск, а также Крым, рассказал глава компании Олег Белозеров.

Российские железные дороги приняли свыше 530 млн пассажиров за три летних месяца. Это на 7% больше, чем за такой же период в 2023 году. Большая часть из них – пассажиры пригородных поездов (506 млн человек), оставшаяся часть пришлась на поезда дальнего следования.

Напомним, что Кисловодск увеличил турпоток на 10% летом 2024 года. Это связано с улучшением инфраструктуры курорта и привлекательными предложениями от санаториев и отелей.