Газа и света не будет завтра в части Ингушетии

Отключения подачи газа и электричества ожидают завтра жителей ряда населенных пунктов Ингушетии. Они произойдут в двух районах республики – Назрановском и Малгобекском

Электроэнергию отключат завтра в одном из районов Ингушетии, подача газа будет прекращена в другом, подробности рассказали в республиканском МЧС.

Так, газа не будет во вторник в части домов в селах Малгобекского района – речь идет о селах Сагопши, Пседах и Инарки. Газ отключат в 9 утра и снова вернут в шесть часов вечера.

Свет пропадет частично в Магасе, а также полностью в селах Экажево и Сурхахи, которые относятся к Назрановскому району. Электричество перестанут подавать в полдень, возвратится оно также в шесть вечера.

Причина отключений одна и та же – необходимость проведения ремонта. Жителей, попавших в зону отключения, просят сохранять бдительность, в частности, наблюдать за газовым устройствами и электроприборами.