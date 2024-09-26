Хорек оставил без света почти половину Лермонтова

Город Лермонтов на Ставрополье накануне вечером лишился электричества почти наполовину, в том числе был обесточен и больничный городок. Причина аварии вскоре была установлена – оказалось, короткое замыкание произошло из-за дикого зверя.

Электроэнергия отключилась в понедельник вечером почти у половины жителей города Лермонтов (Ставропольский край), о сбое рассказала глава города Елена Кобзева.

По ее словам, напряжение пропало в 19.30 мск. В темноте оказались 10 тыс абонентов. Всего в Лермонтове проживают чуть более 25 тыс человек.

Электричество пропало и в больничном городке. Его пришлось экстренно запитывать от альтернативных источников.

Работы по устранению последствий велись параллельно с переключением жителей между рабочими линиями. В частности, в 21.00 удалось подключить около тысячи человек.

Позже электрики нашли виновника аварии. Им оказался хорек, залезший в открытое распределительное устройство. Животное погибло.