Часть Ставрополья осталась без света из-за строительства ЛЭП

На Ставрополье из-за строительства ЛЭП остались без света более 1 тыс. жителей. Восстановить подачу электричества планируется сегодня около 17:00.

В ставропольской станице Ессентукская около 1 тыс абонентов остались без электричества на из-за работ по строительству новой линии электропередачи.

«Поступает информация по отключению электроэнергии в Ессентукской. Сейчас порядка 1000 абонентов без света. „Электросети“ проводят работы по строительству новой линии»

– глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко

По его словам, установление нового электропередающего оборудования подразумевает не только создание новых опор и проводов, но и потенциальные улучшения в системе распределения электроэнергии, что может в дальнейшем значительно повысить надежность и качество поставок в регион.

Одно из основных требований, предъявляемых к подобным проектам, – это необходимость проведения работ в установленный период. К сожалению, в данном случае отключение электричества затронуло большую группу жителей и вызвало ряд неудобств. Восстановление подачи электричества запланировано на 17:00.