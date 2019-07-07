Часть Ставрополья осталась без света из-за строительства ЛЭП

В ставропольской станице Ессентукская около 1 тыс абонентов остались без электричества на из-за работ по строительству новой линии электропередачи.
«Поступает информация по отключению электроэнергии в Ессентукской. Сейчас порядка 1000 абонентов без света. „Электросети“ проводят работы по строительству новой линии»
– глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко
По его словам, установление нового электропередающего оборудования подразумевает не только создание новых опор и проводов, но и потенциальные улучшения в системе распределения электроэнергии, что может в дальнейшем значительно повысить надежность и качество поставок в регион.
Одно из основных требований, предъявляемых к подобным проектам, – это необходимость проведения работ в установленный период. К сожалению, в данном случае отключение электричества затронуло большую группу жителей и вызвало ряд неудобств. Восстановление подачи электричества запланировано на 17:00.