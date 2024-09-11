Вестник Кавказа

Фура оставила без света жителей села на Ставрополье

Фура оставила без света жителей села на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня у части жителей села на Ставрополье пропал свет. Восстановить подачу электроэнергии рассчитывают в течение нескольких часов.

В среду, 18 сентября, в Ставропольском крае пропало электричество в одном из местных сел. Об этом сказано в Telegram-канале главы Предгорного округа.

Причиной отключения света в ряде домов станицы Ессентукской стало дорожно-транспортное происшествие с участием фуры.

"По улице Этокской ехал "Камаз" и кабиной сбил опору линии электропередачи. На данный момент повреждены траверсы, оборваны провода"

– Николай Бондаренко

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Возобновить подачу электроэнергии планируется за несколько часов.

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